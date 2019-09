Osiem goli w derbach

Gola na wagę punktu zdobył bohater Śląska w tym spotkaniu – autor hat tricka Erik Exposito. Hiszpański napastnik w derbach z Zagłębiem Lubin zdobył tyle bramek, co przez cały poprzedni sezon, który spędził w drugoligowej Cordobie i trzecioligowym Las Palmas. Do Polski trafił na fali mody na Hiszpanów z niższych lig i chociaż z początku nie przekonywał (ledwie jeden gol w ośmiu występach), to hat trick zdobyty w dramatycznych okolicznościach, przeciwko lokalnemu rywalowi, da mu z pewnością status bohatera przynajmniej na kilka najbliższych tygodni.