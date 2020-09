Roman Abramowicz zatęsknił za sukcesami

Ponad połowę tej kwoty kosztowały młode gwiazdy niemieckiego futbolu. To inwestycja w przyszłość, która ma sporą szansę się zwrócić. 24-letni Timo Werner w Lipsku stał się jednym z najlepszych strzelców Bundesligi, w minionym roku ustąpił w klasyfikacji tylko Robertowi Lewandowskiemu.

Trzy lata młodszy Kai Havertz uznawany jest za największy niemiecki talent. Przez dwa sezony w Leverkusen uzbierał 46 bramek i 31 asyst. Gdyby nie pandemia, Bayer pewnie by go nie puścił. Kwota, jaką zgodziła się zapłacić Chelsea (mówi się nawet o 90 mln), to finansowy zastrzyk, który pozwoli zredukować straty spowodowane przez koronawirusa.