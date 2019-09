Ligi zagraniczne. Giorgio ma klasę

Mecz w Turynie (Juve – Napoli 4:3) był najlepszą reklamą włoskiego futbolu, a zachowanie Giorgio Chielliniego po ostatnim gwizdku sędziego dowodem na to, że szacunek do rywala z piłkarskich boisk całkiem jeszcze nie zniknął.

Chiellini, choć z wyglądu przypomina człowieka, którego strach byłoby spotkać w ciemnej uliczce, jest jednym z najbardziej inteligentnych zawodników, także pod względem emocjonalnym. Obrońca Juventusu w sobotę nie mógł zagrać z powodu kontuzji, dopiero co zerwał więzadła w kolanie, ale po spotkaniu znalazł czas, by podnieść na duchu Kalidou Koulibaly'ego.

To właśnie samobójcza bramka Senegalczyka w ostatnich sekundach meczu zdecydowała o triumfie gospodarzy. Napoli wykazało się imponującą walecznością, po godzinie gry Juve prowadziło już 3:0, ale Piotr Zieliński i jego koledzy rzucili się do odrabiania strat. Polak asystował przy golu debiutującego w zespole Hirvinga Lozano. Cały wysiłek poszedł jednak na marne, gdy Koulibaly – próbując wybić piłkę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego – trafił do własnej bramki.