Eliminacje mundialu: Nie ma czasu do stracenia

Od początku pracy z reprezentacją Portugalczyk ma pod górkę, bo nie dość, że działa w sytuacji permanentnego braku czasu, to jego drużynę nękają problemy zdrowotne. Kilka dni przed spotkaniem z Albańczykami z listy powołanych ubyły kolejne nazwiska.

Selekcjoner podczas otwierającej zgrupowanie konferencji poinformował, że z powodu kontuzji do Warszawy nie przylecą Dawid Kownacki i Sebastian Szymański, ale to wierzchołek góry lodowej. Kłopotów jest znacznie więcej.

Krzysztof Piątek był na liście powołanych, ale dopiero niedawno wznowił treningi biegowe, więc jego występ w najbliższych meczach jest wykluczony. Problemy zdrowotne mają Rafał Augustyniak i Przemysław Płacheta, uraz wciąż leczy Arkadiusz Milik. Dobre wieści są takie, że powoli do zdrowia wracają Jacek Góralski i Krystian Bielik, ale dziś przy ich nazwiskach wciąż świeci się czerwona lampka.

Polacy w czwartek będą musieli przebijać się przez zasieki obronne Albańczyków – według Sousy to rywal lepiej zorganizowany w defensywie od Węgrów – bez kreatywnych pomocników: Piotra Zielińskiego, Kacpra Kozłowskiego i Mateusza Klicha.

Dwaj pierwsi zmagają się z urazami, ostatniego zatrzymał koronawirus. Klich zachorował, choć jest ozdrowieńcem. Wiosną zakażenie uniemożliwiło mu występ w trzech pierwszych meczach eliminacji mundialu. Selekcjoner ma nadzieję, że choć Zieliński nie zagra z Albanią i San Marino, to na spotkanie z Anglikami zdąży. – Czekamy na niego. Jeśli będzie gotowy, pojawi się na boisku – zapowiada Sousa. Portugalczyk uzupełnił listę powołanych o Kamila Piątkowskiego, Jakuba Kamińskiego, Damiana Szymańskiego i Bartosza Slisza. Żaden z nich nie zagra w środku pola, który się rozsypał, ale selekcjoner przekonuje, że w dwóch pierwszych meczach kluczowa będzie postawa napastników oraz wahadłowych.

Nieoczekiwane kłopoty są też w bramce, bo karierę reprezentacyjną zakończył Łukasz Fabiański, a wskazany przez Sousę jako nr 1 Wojciech Szczęsny miał słaby początek sezonu w Serie A. Sprezentował dwie bramki Udinese, włoskie media okrzyknęły go „bezradnym", a trener Juventusu Turyn Massimiliano Allegri wytknął mu, że daleki wykop piłki wcale nie jest wstydem. – Musi popracować nad koncentracją przed i podczas meczów, ale wciąż jest najlepszy. Nadal będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji. To kluczowy piłkarz tej drużyny – zapewnia Sousa.

Kadencja Portugalczyka to wciąż gaszenie pożarów i zarządzanie kryzysem. Selekcjoner pozostaje jednak konsekwentny, nie porzuca swoich dogmatów. – Chcemy kontrolować mecz, utrzymując się przy piłce. Mój zespół ma prowadzić nieustanny pressing, szukać prób odbioru piłki – mówi.

Sytuacja jest trudna, za rok do Kataru poleci tylko 13 drużyn z Europy. Awans wywalczą zwycięzcy grup oraz wygrani z dwustopniowych baraży. Polacy w trzech pierwszych meczach eliminacji zdobyli cztery punkty. Wygrana nad Andorą to wciąż jedyne zwycięstwo reprezentacji za kadencji Sousy.

Selekcjoner spotkał się już z nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Cezarym Kuleszą. Panowie odwiedzili Dom Wódki, a kilkugodzinne posiedzenie zakończył przyjacielski uścisk, co daje nadzieję, że nikt nie obudził się kolejnego dnia z moralnym kacem.

Kulesza podobno dodawał Portugalczykowi otuchy i zapewniał, że ma pełne zaufanie nowego zarządu. – Powiedział, że wierzy w to, co robimy – podkreśla Sousa. Prezes w rozmowie z Canal+ obiecał jednak, że upewni się, czy aby na pewno kontrakt nie zobowiązuje selekcjonera do częstszych wizyt na meczach polskiej ligi.