Wystartowała Serie A. Lato jak w bajce

Do zamknięcia transferowego okna pozostał jeszcze tydzień, ale pewne jest, że w najbliższym sezonie na boiskach Serie A oglądać będziemy kilkunastu polskich piłkarzy. A przecież jest jeszcze Kamil Glik, który zanotował z Benevento spadek i wciąż nie porozumiał się z nowym klubem (miało być to Udinese), ale cały czas odgrywa w kadrze ważną rolę.

Na Euro Paulo Sousa zabrał siedmiu zawodników występujących we Włoszech, na najbliższe zgrupowanie zaprosił ich aż dziewięciu. Wszystkich bramkarzy (Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski), trzech obrońców (Glik, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz), Piotra Zielińskiego i Karola Linettego oraz absolutnego debiutanta – Nicolę Zalewskiego. 19-letni pomocnik całe życie spędził w Italii, urodził się i wychował w Tivoli, ale wybrał grę dla kraju przodków, bo – jak sam mówi – Polska wierzyła w niego od dziecka.

Jego rodzice w latach 90. przyjechali do Włoch za pracą. Syna zapisali do jednej ze szkółek piłkarskich, ale chyba nie spodziewali się, że wkrótce zostanie gwiazdą młodzieżowych zespołów Romy.

Ostatnie miesiące są dla niego jak bajka. W listopadzie podpisał nowy kontrakt z klubem, w maju zadebiutował w pierwszej drużynie, latem błyszczał w sparingach i zbierał pochwały od nowego trenera rzymian Jose Mourinho, a teraz jeszcze otrzymał powołanie do dorosłej reprezentacji.

Wygląda na to, że to dopiero początek pięknej przygody. Mourinho uznał młodego Polaka za jednego z największych wygranych okresu przygotowawczego, więc jest szansa, że na słowach uznania się nie skończy.

Po naukę do Włoch przyjechał inny utalentowany nastolatek – Aleksander Buksa. Po burzliwym rozstaniu z Wisłą Kraków podpisał umowę z Genoą. W sparingach spisywał się nieźle, ale na razie drugim Krzysztofem Piątkiem nie będzie. Musi uzbroić się w cierpliwość. Porażkę swojego zespołu z Interem na San Siro (0:4) oglądał z ławki. Niewykluczone, że zostanie wypożyczony do innego klubu.

Zadłużeni chińscy inwestorzy przykręcili kurek z pieniędzmi. Inter musiał sprzedawać, by w ogóle myśleć o transferach. Tylko na Lukaku i Hakimi zarobił łącznie 175 mln euro. – Chcę, byśmy grali futbol atrakcyjny i potrafili reagować na boiskowe wydarzenia. Po tym poznaje się wielkie drużyny – mówi Simone Inzaghi, który podjął się wyzwania prowadzenia mistrzowskiej ekipy.

Inter kupił Holendra Denzela Dumfriesa, za darmo przyszli Edin Dzeko i Hakan Calhanoglu, który dopuścił się wielkiej zdrady, przenosząc się do lokalnego rywala z Milanu. Bośniak i Turek już w debiucie strzelili po golu, ale odpowiedź na pytanie, czy Inter będzie w stanie ponownie włączyć się do wyścigu o tytuł, dadzą dopiero mecze z silniejszymi przeciwnikami. Przede wszystkim z podrażnionym Juventusem.

W Turynie wracają do korzeni. Debiutujący na trenerskiej ławce Andrea Pirlo nie został Zinedine'em Zidane'em Juventusu, więc szefowie klubu zaproponowali powrót Massimiliano Allegriemu, którego zespół nie porywał stylem, ale przynajmniej regularnie sięgał po trofea.

Wiele wskazuje jednak, że to może być ostatni sezon Portugalczyka w Juve i w przyszłym roku poszuka on nowych wyzwań. Niektórzy już widzą go w Paris Saint-Germain, obok Leo Messiego i Neymara oraz najlepszego gracza Euro – Gianluigiego Donnarummy, który na razie jest zmiennikiem Keylora Navasa.