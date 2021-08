Ekstraklasa. Grosicki wrócił do domu, Pogoń wygrała

Pozycja rezerwowego w West Bromwich (tylko pięć spotkań w ostatnim sezonie) sprawiła, że nie pojechał na Euro. Paulo Sousa nie powołał go także na wrześniowe mecze eliminacji mundialu. Grosicki ma nadzieję, że regularne występy w Ekstraklasie pomogą mu wrócić do reprezentacji.

„Szczecin to moje miasto, Pogoń to mój klub" – napisał piłkarz, który w sobotę obejrzał z trybun zwycięstwo kolegów nad Stalą Mielec (4:1), a potem udał się do szatni, by im pogratulować. Być może zagra z nimi już w sobotę, w wyjazdowym spotkaniu z Lechem. To będzie hit następnej kolejki.