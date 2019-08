Vitezslav Lavićka, poważny człowiek z Wrocławia

Kibice zastanawiają się nad fenomenem czeskiego trenera Vitezslava Lavićki, nie szczędzą mu komplementów i zapominając czasami, co mówili o nim wiosną. Wtedy Śląsk grał nieskutecznie, walczył o każdy punkt i zajął 12. miejsce. Zwrócono jednak uwagę, że mniej goli straciły tylko cztery drużyny: Piast, Legia, Lechia i Cracovia.

Trener niewątpliwie wie, jak się prowadzi drużynę, w której ciągle trzeba łatać dziury. Nie chodzi do mediów, nie narzeka, zachowuje się przy ławce godnie, jak na poważnego człowieka przystało. Jest we Wrocławiu szanowany, nazywany pieszczotliwie „Ławeczką". Może również cechy charakteru wpłynęły na pozostawienie go na stanowisku i Śląsk dobrze na tym wychodzi.