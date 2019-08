Dortmund gra z głową

Na obietnicach jednak się skończyło. Obrońcy reprezentacji Francji Benjamin Pavard i Lucas Hernandez zostali zakontraktowani już w trakcie ubiegłego sezonu. Pierwszy z nich kosztował 35 mln euro, drugi – aż 80, prawie dwa razy więcej niż dotychczasowy rekordzista Javi Martinez. Choćby ten ruch mógł sugerować, że w Monachium zrozumieli, iż bez głębszego sięgnięcia do kieszeni coraz ciężej będzie walczyć z europejskimi potentatami. Nic bardziej mylnego. – Nie gramy w monopol. Doszliśmy do pewnej granicy i nie sądzę, żebyśmy ją przekroczyli przy najbliższych transferach – zastrzegał Hoeness.

Pokaz siły Borussii

Jeśli szefowie Bayernu zwlekali w oczekiwaniu na promocje, to najwyraźniej się przeliczyli. Zakupów mogą dokonywać jeszcze przez dwa tygodnie, niewykluczone, że na Allianz Arenie pojawi się więcej nowych graczy, ale podstawowym problemem może być brak okazji, by wprowadzić ich do zespołu. – Niech nasi kibice nie marnują czasu na myślenie, że nie mamy dość mocnego składu, by zdobyć ósmy tytuł z rzędu i liczyć się w pucharach – zapowiada Karl-Heinz Rummenigge. I ucina spekulacje, że Bayern nadal stara się sprowadzić Leroya Sane.