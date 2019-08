Neymar w drodze na Księżyc

Brazylijczyk miał być marketingową lokomotywą dla całej ligi. Jego nieudany związek z PSG właśnie dobiega końca. Ale nawet bez niego drużynę z Paryża zepchnąć z tronu będzie ciężko.

Poniżej dalsza część artykułu Tej parze od początku nie wróżono przyszłości. Miesiąc miodowy był co prawda jak ze snów, ale codzienność okazała się rozczarowująca. Neymar nie dawał wybrance (PSG) tyle, ile od niego oczekiwała. Przy każdej okazji porównywał ją do swojej byłej (Barcelony), narzekał na zmęczenie i rutynę, uciech szukał poza domem. Rozwód wisiał w powietrzu. Sprawa jest w toku, jej finał zbliża się wielkimi krokami.

Niedawno Brazylijczyk zapowiedział, że już nigdy nie założy koszulki PSG. Klub wziął sobie jego słowa do serca. Neymar nie zagrał w meczu o Superpuchar Francji (2:1 z Rennes), nie znalazł się też w kadrze na pierwsze ligowe spotkanie z Nimes (zaczęło się po zamknięciu tego wydania gazety). Marzy mu się powrót do Barcelony. Z nieskrywanym sentymentem wspomina wygraną 6:1 z PSG w Lidze Mistrzów.

– Nigdy wcześniej nie widziałem kibiców na Camp Nou w takim stanie. Nie sądzę, bym jeszcze kiedyś mógł przeżyć coś podobnego. Czułem się, jakbym znalazł się na Księżycu – przyznał w wywiadzie dla platformy DAZN.

Dyrektor sportowy PSG Brazylijczyk Leonardo twierdzi, że rozmowy w sprawie transferu są zaawansowane, ale porozumienia wciąż nie osiągnięto. Na przeszkodzie stoją finanse. Mistrzowie Francji chcą odzyskać jak najwięcej z kwoty, którą dwa lata temu za Neymara zapłacili. Katalończycy na pewno nie wydadzą 200 mln euro, ale w ramach rozliczenia mogliby zaoferować dodatkowo dwóch zawodników (mówi się o Philippe Coutinho i Nelsonie Semedo). PSG prowadzi również negocjacje z Realem, który jest gotowy wypożyczyć Brazylijczyka na rok.

Pieniądze z ewentualnej sprzedaży Neymara klub szejków chciałby przeznaczyć na dwóch piłkarzy Serie A: napastnika Juventusu Paula Dybalę i bramkarza Milanu Gianluigiego Donnarummę, który miałby zastąpić swojego imiennika – Buffona (powrót do Turynu). Latem do Eintrachtu Frankfurt odszedł także Kevin Trapp wypożyczony na ostatni rok do tego klubu. Sprowadzenie Marcina Bułki z Chelsea to raczej inwestycja w przyszłość.

20-letni Polak przyszedł za darmo, ale PSG na wzmocnienia wydało latem już 80 mln euro – niemal tyle samo, ile zarobiło na sprzedaży zawodników, w tym 12 mln za Grzegorza Krychowiaka wykupionego przez Lokomotiw Moskwa. Odeszli też m.in. Dani Alves (Sao Paulo) i Adrien Rabiot (Juventus). Nowe twarze w Paryżu to obrońca Abdou Diallo z Borussii Dortmund oraz pomocnicy: Idrissa Gueye z Evertonu, Pablo Sarabia z Sevilli i Ander Herrera z Manchesteru United.

Diallo to na razie najdroższy piłkarz sprowadzony w tym oknie transferowym do Ligue 1. Kosztował 32 mln. I choć paryski klub powstrzymał się od zakupowych szaleństw, trudno przypuszczać, by miał problemy z obroną tytułu, tym bardziej że konkurencja się osłabiła. Lyon opuściła trójka: Tanguy Ndombele (Tottenham), Nabil Fekir (Betis) i Ferland Mendy (Real). Swoją największą gwiazdę – Nicolasa Pepe – straciło Lille. 24-letni skrzydłowy z Wybrzeża Kości Słoniowej przeszedł za 80 mln do Arsenalu.

Lille zaczęło rozgrywki od zwycięstwa nad Nantes (2:1), Lyon rozbił na wyjeździe Monaco (3:0) prowadzone przez kapitana Kamila Glika. To nie był najlepszy występ polskiego obrońcy, o czym świadczą noty we francuskich mediach. Po fatalnym ubiegłym sezonie – o mało niezakończonym spadkiem – Monaco miało ambicje wrócić do czołówki. Już pierwszy mecz pokazał jednak, że będzie to droga żmudna i wyboista.