Kosmos w Poznaniu, ale Śląsk popsuł zabawę

W ekstraklasie bez zmian. Skoro w poprzednim sezonie Śląsk Wrocław grał w grupie spadkowej i przysparzał swoim kibicom tylko bólu głowy, to w tym jest liderem, jeszcze nie przegrał i wysyła jasny sygnał, że powalczy o puchary.

We Wrocławiu z pewnością przestudiowali historie z poprzednich lat. Piast Gliwice dopiero w ostatniej kolejce sezonu 2017/2018 obronił się przed spadkiem, by w kolejnych rozgrywkach sięgnąć po mistrzostwo. Lechia Gdańsk też grała w grupie spadkowej, by później rywalizować o tytuł i zdobyć Puchar Polski.