Szczęście dla wszystkich

Zlatan Ibrahimović, który był pierwszą wielką gwiazdą sprowadzoną do Paryża przez katarskich szejków, na takie stwierdzenie z pewnością by się obruszył, ale prawda jest taka, że równie głośnego transferu we Francji dotąd nie było.

Tak było w 2012 roku, kiedy po przegranym wyścigu z Montpellier do zespołu dołączyli Ibrahimović, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi i Thiago Silva. Tak było również pięć lat później, gdy po oddaniu tronu Monaco, szejkowie rozbili bank, by ściągnąć z Barcelony Neymara, a rywalom wyrwali serce – Kyliana Mbappe. Tak jest i teraz, kiedy po utracie mistrzostwa na rzecz Lille, a przede wszystkim po kolejnym niepowodzeniu w Champions League zbroją się na potęgę, choć innymi środkami.

„Messi rozpoczyna rewolucję francuską" – pisze madrycka „Marca". Transferowe okno jeszcze się nie zamknęło (w wielkich ligach jest otwarte do 31 sierpnia), ale PSG już wydaje się królem letniego polowania i głównym kandydatem do triumfu w Lidze Mistrzów.

– To mój cel i moje marzenie. Ale czasem nie wystarczy do tego nawet najlepsza drużyna, potrzeba też odrobiny szczęścia – mówił Messi podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami w Paryżu.

Nie ukrywał, że opuszczenie po 21 latach Barcelony było dla niego bolesne. – Wszyscy wiedzą, jakim uczuciem darzę ten klub. To zawsze będzie mój dom. Jeśli nasze drogi skrzyżują się w Europie, dziwnie będzie wracać na Camp Nou w innej koszulce, ale taki jest futbol – powiedział Argentyńczyk. Podkreślił też, jak ważne są dobre relacje w szatni. – Mam tu wielu znajomych i przyjaciół. To oni sprawili, że wybrałem ten klub.

Na razie w PSG panuje sielanka. Neymar był mu gotów oddać swoją „10" na koszulce, ale Messi wybrał „30", w której debiutował w Barcelonie. Potrzebował do tego zgody władz ligi, bo we Francji to jeden z numerów zarezerwowanych dla bramkarzy (wcześniej występował z nim w Paryżu m.in. Marcin Bułka). Ale czego się nie robi dla czarodzieja piłki, jak nazwał go prezes Nasser Al-Khelaifi.