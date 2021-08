Messi w Paryżu? Szaleństwo już się zaczęło

Katarscy właściciele płacą hojnie, ale w zamian oczekują szeroko rozumianej lojalności i sukcesów. Żonglują trenerami i sprowadzają kolejnych piłkarzy, bo liczy się dla nich tylko jedno: triumf w Lidze Mistrzów. Tytuły we Francji dawno spowszedniały.

Tego lata do Paryża trafił prawdziwy zaciąg gwiazd. Najlepszy gracz Euro, włoski bramkarz Milanu Gianluigi Donnarumma, filar defensywy Realu Sergio Ramos, pomocnik Liverpoolu Georginio Wijnaldum i obrońca Interu Achraf Hakimi. Zapłacić trzeba było tylko za tego ostatniego, ale 60 mln euro to przy wcześniejszych szaleństwach zakupowych PSG drobne.

Za Messiego, którego kontrakt z Barceloną dobiegł końca, paryżanie płacić nie będą musieli, ale do Komisji Europejskiej wpłynęła już skarga, której celem jest zablokowanie transferu Argentyńczyka. Katalońscy kibice twierdzą, że zatrudnienie Messiego nie będzie możliwe bez naruszenia zasad finansowego fair play. Jego zarobki w ramach dwuletniej umowy mają wynieść nawet 40 mln euro netto rocznie, więcej niż wynagrodzenie Neymara.

To właśnie pieniądze sprawiły, że geniusz z Rosario po 21 latach musiał opuścić Camp Nou. Nawet gdyby zgodził się grać za darmo, wydająca krocie na pensje Barca nie byłaby w stanie zmieścić się w limicie płac narzuconym przez władze ligi hiszpańskiej. Szefowie francuskiej Ligue 1 mają podobno przymknąć oko na kosmiczne zarobki Messiego. I trudno się dziwić. Przyjście takiej gwiazdy dla znajdującej się w cieniu rozgrywek w Anglii, Niemczech czy Hiszpanii Ligue 1 przyniesie wymierne efekty marketingowe, wzrośnie telewizyjna oglądalność, sprzedaż koszulek i pamiątek, kibice będą się zabijać o bilety.

W Paryżu szaleństwo już widać. Od niedzieli fani zbierają się na lotnisku i pod stadionem, wypatrując Messiego jak gwiazdy rocka. Na wtorek planowano uroczystą prezentację pod wieżą Eiffla – huczne powitanie, jakie wcześniej zgotowano jego przyjacielowi Neymarowi. I choć pojawiły się informacje, że do gry o Argentyńczyka włączył się w ostatniej chwili Manchester United, w Paryżu nikt nie wyobraża sobie, by ten wyścig miał innego zwycięzcę niż PSG. A już na pewno nie Neymar.

Brazylijczyk to dziś najszczęśliwszy człowiek. Nieraz mówił, że życie we Francji mu się znudziło, że brak mu wyzwań, bo występami przeciw francuskim średniakom trudno zaspokoić wysokie aspiracje. Chciał uciec, by ponownie grać z Messim. Ale został i pewnie cieszy się dziś jak dziecko rozpakowujące bożonarodzeniowe prezenty. Był nawet gotów zrezygnować dla niego z numeru 10 na koszulce, ale według „Marcy" Argentyńczyk na tę propozycję nie przystał.