Eliminacje Ligi Mistrzów. Największa siła na Bałkanach

Jeśli Legia zdominowała Ekstraklasę, to co powiedzieć o Dinamie, które od 2005 r. tylko raz nie sięgnęło po mistrzostwo Chorwacji. Klub z Zagrzebia, kierowany przez ukrywającego się za granicą przed wymiarem sprawiedliwości Zdravko Mamicia, to największa siła na Bałkanach. Przyciąga talenty z całego kraju (i nie tylko), szlifuje ich umiejętności w jednej z najlepszych akademii w Europie i zarabia na nich fortunę. Rekordzista Marko Pjaca kilka lat temu został sprzedany do Juventusu za 23 mln euro. Dla porównania za swojego najdroższego zawodnika – Radosława Majeckiego – Legia otrzymała od Monaco 7 mln euro.