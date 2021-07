Zobaczymy, czy Legia pasuje do Europy

Wynik pierwszego meczu przy Łazienkowskiej (2:1) to jedyna pozytywna wiadomość przed spotkaniem w Estonii. Gol strzelony w doliczonym czasie przez rezerwowego Rafaela Lopesa sprawia, że to wciąż Legia jest bliżej awansu do trzeciej rundy eliminacji. Ale jeśli zagra tak jak przed tygodniem, może być nerwowo.

Poniżej dalsza część artykułu