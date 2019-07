Iker Casillas zawiesza karierę

– Odejdę wtedy, gdy zrobi to Gianluigi Buffon – powiedział w 2016 roku, zapytany, kiedy wybiera się na piłkarską emeryturę.

Obaj wciąż są wzorem dla młodych chłopaków, symbolem profesjonalizmu, klasy i elegancji. Trzy lata starszy Buffon wrócił właśnie na stare śmieci – do Turynu. Casillas, wypchnięty w 2015 roku z Realu, znalazł spokojną przystań w Porto, chciał pograć jeszcze co najmniej dwa sezony, ale jego plany brutalnie zweryfikowało życie.

Przez całą karierę unikał poważnych kontuzji. Na początku maja, trzy tygodnie przed 38. urodzinami, zasłabł na treningu. W szpitalu stwierdzono ostry zawał serca. Miał szczęście. Lekarze byli tuż obok. Gdyby do nieszczęścia doszło w domu, w dodatku nocą, mógłby podzielić los Davide Astoriego – 31-letniego kapitana Fiorentiny, byłego reprezentanta Włoch. Znaleziono go martwego w pokoju hotelowym.

Niedawno wrócił do treningów, ale nie wiadomo, czy podejmie ryzyko i wyjdzie jeszcze na boisko. Na razie przygotowano dla niego nową rolę. – Postaram się być łącznikiem między drużyną i działaczami. Czeka nas wiele zmian, będę blisko młodych zawodników – opowiada Casillas.

„Spokojne morze nie zrobi z ciebie dobrego żeglarza" – pisał w maju pod instagramowym postem swojej żony. To był koszmarny miesiąc. Kilka tygodni po tym, gdy stanął na nogi, Sara Carbonero poinformowała, że wykryto u niej złośliwego guza jajnika. Szybka diagnoza i operacja uratowały jej życie.

Ikera poznała w 2009 roku podczas Pucharu Konfederacji w RPA, rok później stali się jedną z najsłynniejszych par w futbolu. On wygrał mundial, ona przeprowadziła z nim wywiad dla jednej z hiszpańskich telewizji zakończony gorącym pocałunkiem. Portale plotkarskie miały o czym pisać.

Miłość kwitła, związek piłkarza z dziennikarką nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Nie brakowało głosów, że jej obecność na meczach rozprasza bramkarza. Uznano ją za winną porażki Hiszpanii ze Szwajcarią, bo w trakcie pierwszego spotkania mistrzostw w RPA stała z telewizyjną ekipą za bramką, której bronił Casillas.

Nie tolerował jej Jose Mourinho. Ikera oskarżył o wynoszenie do mediów tajemnic szatni i ukarał, sadzając na ławce w Realu. 2013 rok zaczął się więc dużym rozczarowaniem, a zmiana na trenerskim stołku (Portugalczyka zastąpił wkrótce Carlo Ancelotti) nie poprawiła sytuacji Casillasa w klubie. Wygrał wprawdzie Champions League, ale na Santiago Bernabeu czuł się coraz bardziej samotny i odrzucony. Odwróciła się od niego część kolegów, kibice – gotowi kiedyś nosić go na rękach – każdy błąd komentowali gwizdami, a prezes Florentino Perez dawał sygnały, że nie jest już potrzebny. – Kibice mają prawo oczekiwać ode mnie jak najlepszej gry, ale nie powinni podważać mojej lojalności – odpierał zarzuty. Jednak po ćwierć wieku w Madrycie (do klubowej akademii trafił jako dziewięciolatek) wskazano mu drzwi.