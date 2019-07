Riyad Mahrez – narodowy skarb Algierii

Była piąta minuta doliczonego czasu gry, a w półfinale Algieria remisowała z Nigerią 1:1. Sędzia podyktował rzut wolny dla Algierii. Do piłki podszedł Riyad Mahrez – najbardziej znany algierski piłkarz, najwyżej wyceniany, chociaż w Manchesterze City Pepa Guardioli nie odgrywa pierwszoplanowej roli.

Nigeryjczycy niemal całą drużyną stanęli w murze, wiedzieli, że to ostatnia akcja meczu. Pytanie brzmiało tylko, czy będzie dogrywka, czy Mahrez zdobędzie gola. Uderzył idealnie, piłka minęła łukiem mur i wpadła tuż przy słupku do siatki.

Algieria tylko raz grała w finale Pucharu Narodów Afryki – było to niemal trzy dekady temu. W 1990 r. rywalem też była Nigeria, tak jak teraz w półfinałowym starciu. Jedynego gola zdobył wówczas urodzony i wychowany we Francji Chérif Oudjani.

Mahrez też urodził się we Francji, w Sarcelle, północnym przedmieściu Paryża. Chęć reprezentowania Algierii wyraził dopiero w wieku 23 lat, gdy zbliżały się mistrzostwa świata 2014, a on, zawodnik angielskiego Leicester City, nie mógł liczyć na powołanie do reprezentacji Francji.