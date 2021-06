Gazprom przegrywa

Największym sukcesem Zenitu Sankt Petersburg do dziś pozostaje zwycięstwo w Pucharze UEFA (2007/2008) i późniejsze zdobycie Superpucharu Europy (2008). Klub trzy razy awansował też do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinału najważniejszych europejskich rozgrywek po razie awansowały Spartak i CSKA Moskwa. Ci pierwsi, podobnie jak Lokomotiw Moskwa, mają też na koncie po jednym występie w jednej ósmej finału. To niewiele jak na 29-letnią historię Ligi Mistrzów. Porównywalne wyniki mieli w tym czasie Turcy, nawet osiągnięcia Ukraińców wyglądają okazalej.