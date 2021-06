Opłaca się marzyć

Niewiele brakowało, by w sobotę do listy rozczarowań doszło równie szybkie odpadnięcie z Euro, a Joachim Loew został zapamiętany nie jako człowiek, który dał Niemcom mistrzostwo świata, ale ten, któremu sprawnie działająca maszyna wymknęła się z rąk.

Urodził się w Niemczech, ale w jego żyłach płynie holenderska krew. Do ojczyzny swojego ojca przeniósł się po nieudanych testach w Borussii Dortmund. Przez Vittesse Arnhem, Dordrecht i Heracles Almelo trafił do Włoch. W 2017 roku podpisał kontrakt z Atalantą Bergamo i był to strzał w dziesiątkę. U trenera Gian Piero Gasperiniego Gosens wyrósł na jednego z najlepszych wahadłowych w Serie A, cenionego za solidność w obronie, chwalonego za skuteczność w ataku. Dwa ostatnie sezony kończył z 9 i 11 bramkami, wreszcie w wieku 26 lat doczekał się pierwszego powołania do kadry.