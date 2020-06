Może Wisła najgorsze ma już za sobą

Maleją szanse ŁKS na utrzymanie. Łodzianie nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów i tracą aż 7 pkt do przedostatniej Arki.

Niedawna zmiana trenera Kazimierza Moskala na Wojciecha Stawowego nie przyniosła korzyści. W środę ŁKS zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią, a to trudny przeciwnik.

Arka miała pecha, tracąc gola z karnego w doliczonym czasie meczu z Lechią i szczęście, kiedy w podobnych okolicznościach wygrała w niedzielę ze Śląskiem. W tych dwóch meczach strzeliła aż pięć bramek, co jak na drużynę z dołu tabeli jest dobrym wynikiem. Inaczej to jednak wygląda, jeśli doda się informację, że tylko jedna z tych bramek padła po akcji, a trzy po rzutach karnych. W Warszawie w meczu z Legią Arka zapewne nie będzie miała zbyt wielu okazji, by zdobywać gole w jakikolwiek sposób.