Reprezentacja: Trzeba dokręcić śrubę

Kadra Jerzego Brzęczka – z problemami, ale już w niemal pełnym składzie – zaczęła przygotowania do meczów eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną i Izraelem.

Polscy piłkarze zbierali się w Warszawie od czwartku, ale dopiero w poniedziałek selekcjoner miał do dyspozycji prawie całą grupę.

Po raz pierwszy trenował Kamil Glik. Jeszcze nie z pełnym obciążeniem, ale z nadzieją na grę w piątkowym meczu w Skopje i trzy dni później na Stadionie Narodowym. Obrońca Monaco zmaga się z urazem ścięgna Achillesa spowodowanym przeciążeniem.

Wcześniej zgrupowanie kadry opuścił Arkadiusz Reca (pachwina), pod znakiem zapytania wciąż stoi występ Macieja Rybusa (naciągnięty mięsień), a poniedziałkowych zajęć nie dokończył Dawid Kownacki. – Nie ucierpiał w starciu z innym zawodnikiem, tylko pechowo uderzył piłkę po dośrodkowaniu. Prawdopodobnie chodzi o mięsień dwugłowy – tłumaczy Brzęczek.

Jak poważny jest to uraz, okaże się po dokładnych badaniach. Wtedy też zapadnie decyzja dotycząca dwóch innych kadrowiczów, którzy mogliby dołączyć do drużyny do lat 21 przygotowującej się do młodzieżowych mistrzostw Europy: Sebastiana Szymańskiego i Roberta Gumnego. Zespół Czesława Michniewicza zmierzy się we Włoszech z Belgią, gospodarzami i Hiszpanią. Początek turnieju 16 czerwca.

Brzęczek potwierdził, że wobec nieobecności Wojciecha Szczęsnego (poddał się planowanej operacji kolana) numerem jeden w bramce będzie Łukasz Fabiański. – To nie czas na eksperymenty, skupiamy się na dopracowaniu schematów – zaznacza selekcjoner. Zgadza się, że nadal jest wiele do poprawy, ale cieszy go, że już dziś drużyna prezentuje się naprawdę solidnie.

– Zwycięstwa nad Austrią i Łotwą bez straty gola dodały nam wiary w siebie, uświadomiły, że droga, jaką obraliśmy, jest słuszna i że mamy większą grupę piłkarzy do gry niż podstawowa jedenastka – mówi trener.

Robert Lewandowski twierdzi, że największym wyzwaniem będzie teraz rozegranie dwóch dobrych meczów.

– Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnim czasie nie zawsze nam się to udawało. Eliminacji nie rozpoczęliśmy na równym poziomie. Kluczowe będzie nastawienie mentalne. Do spotkań z Macedonią i Izraelem nie możemy przystąpić na zasadzie: „wygrajmy pierwsze z nich, a potem jakoś to będzie". To wymagający rywale, o komplet punktów łatwo nie będzie – podkreśla kapitan polskiej reprezentacji.

Przekonuje, że przerwa między rozgrywkami ligowymi a eliminacjami nie wybiła nikogo z rytmu.

– To dla nas żadna nowość, czerwcowe mecze zawsze stanowią przedłużenie sezonu. Te najbliższe są bardzo ważne, bo pokażą, w którą stronę idą wszystkie zespoły w grupie. Jesteśmy profesjonalistami, o wakacjach nie myślimy. Sezon kończy się dla nas dopiero 10 czerwca wieczorem. Nie ma mowy o odpuszczaniu, musimy dokręcić śrubę – zapowiada Lewandowski.

Kadra na mecze z Macedonią Północną i Izraelem

Bramkarze: Ł. Fabiański (West Ham), R. Gikiewicz (Union Berlin), Ł. Skorupski (Bologna).

Obrońcy: J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), T. Cionek (SPAL Ferrara), K. Glik (Monaco), R. Gumny (Lech Poznań), A. Jędrzejczyk (Legia Warszawa), M. Kamiński (Fortuna Duesseldorf), T. Kędziora (Dynamo Kijów), M. Pazdan (Ankaragucu), M. Rybus (Lokomotiw Moskwa).

Pomocnicy: P. Frankowski (Chicago Fire), J. Góralski (Łudogorec Razgrad), K. Grosicki (Hull), D. Kądzior (Dinamo Zagrzeb), M. Klich (Leeds), G. Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), K. Linetty (Sampdoria), D. Szymański (Achmat Grozny), S. Szymański (Dynamo Moskwa), P. Zieliński (Napoli).

Napastnicy: D. Kownacki (Fortuna Duesseldorf), R. Lewandowski (Bayern), A. Milik (Napoli), K. Piątek (Milan).