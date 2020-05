Żółta Ściana nie pomoże Dortmundowi

– Postawiliśmy sobie za cel trzy zwycięstwa w ciągu tygodnia. Do Dortmundu jedziemy więc po kolejną wygraną. Chcemy, by tytuł znalazł się tam, gdzie jego miejsce, czyli w Monachium – zapowiada Thomas Mueller, który w sobotę zdobył jedną z bramek dla Bawarczyków, trafił na 2:0.

Kiedy tuż po przerwie wynik na 3:0 strzałem głową podwyższył Robert Lewandowski, wydawało się, że jest po meczu. To był 27. gol polskiego asa w tym sezonie. Nie minęło jednak dziesięć minut i zrobiło się 3:2 po dwóch bramkach Martina Hintereggera.

Austriak miał szansę zostać bohaterem Eintrachtu, ale kilkanaście minut później dobił swoją drużynę trafieniem samobójczym. Wcześniej dał się we znaki Lewandowskiemu – próbując zatrzymać Polaka, uderzył go w twarz. Do końca spotkania Lewandowski grał z plastrem pod okiem.