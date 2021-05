Robert Lewandowski. Imię jego czterdzieści i jeden

Wydawało się, że wszystkie siły sprzysięgły się przeciwko bohaterowi. Raz minął się z piłką o centymetry, czterokrotnie jego strzały bronił Rafał Gikiewicz. Rywale grali tak, jakby zatrzymanie Polaka było dla nich wyzwaniem życia, niejednokrotnie w polu karnym pilnowało go dwóch, trzech defensorów. Nawet trener Bayernu Hansi Flick przyznał po meczu: – Powiedziałem jednemu ze współpracowników, że to się dziś nie uda.

Lewandowski początkowo jakby nie dowierzał, że piłka wreszcie wpadła do siatki, a później cieszył się jak młodziak, choć niektórzy uważają Polaka za zimnokrwistego. Koledzy otoczyli go w narożniku, po plecach klepał go nawet bramkarz Manuel Neuer. Piłkarze Bayernu świętowali tak, jakby wygrali jeden z najważniejszych meczów sezonu, co potwierdza, że żyli wyścigiem Lewandowskiego z historią tak samo, jak my.