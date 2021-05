Francuzi będą mieli złoty trójkąt

33-latek po raz ostatni wystąpił w drużynie narodowej jesienią 2015 roku. Kilka tygodni po meczu z Armenią, której strzelił dwa gole, Benzema trafił do aresztu pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i próby wyłudzenia okupu od Mathieu Valbueny. Miał grozić koledze z kadry upublicznieniem sekstaśmy, choć upiera się, że grał w tej sprawie raczej rolę mediatora.

Francuzi długo przymykali oczy na arogancję Benzemy, niechęć do śpiewania „Marsylianki" (jego zdaniem nawołuje do wojny) oraz zarzuty o korzystanie z usług nieletniej prostytutki, ale już oskarżenia o szantaż przemieniły go w oczach wielu w piłkarza wyklętego.