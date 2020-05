Stefan Szczepłek: Polonia Warszawa – 20 lat minęło

W taki sposób Polonia drugi raz zdobyła mistrzostwo (na trzy kolejki przed końcem rozgrywek) i znów dokonała tego przy Łazienkowskiej. Pierwsze powojenne finały mistrzostw Polski w roku 1946 odbywały się też na Legii, stadion przy Konwiktorskiej nie nadawał się do gry.

W roku 2000 zmierzyły się Legia Daewoo i Hoop Polonia, co dowodzi, że to były już naprawdę nowe czasy. Legia po wojnie zawsze miała silne wsparcie. Najpierw wojska, potem bogatych sponsorów. Polonia – nigdy. Kiedy Legia opływała w luksusy, Polonia klepała biedę. Zmieniło się to dopiero w latach dziewięćdziesiątych. W roku 1991 Polonia grała w trzeciej lidze, a dwa lata później już w pierwszej. Spadła, ale po dwóch latach wróciła na dziewięć sezonów.