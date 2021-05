Piłkarskie gwiazdy też chcą na igrzyska

Po pierwsze dlatego, że cztery lata wcześniej w Londynie przeżył finałową porażkę z Meksykiem. Po drugie, bo było to pierwsze olimpijskie złoto dla Brazylii. Wreszcie po trzecie – udało się pokonać Niemców, czyli choć po części zrewanżować za półfinałową klęskę (1:7) dorosłej reprezentacji na mundialu 2014, także organizowanym przez Brazylijczyków, i uporać z narodową traumą.

Kontuzjowany Neymar w tamtym meczu wystąpić nie mógł, a triumf na igrzyskach to jak dotąd jego największy sukces z kadrą.

Turniejowi olimpijskiemu prestiżem daleko do mundialu. W przeciwieństwie do innych dyscyplin o medale rywalizuje głównie młodzież. Regulamin dopuszcza jednak możliwość powołania trzech starszych piłkarzy. Właśnie ten przepis pozwolił Neymarowi sięgnąć po olimpijskie złoto, bo do Rio jechał już po 24. urodzinach.