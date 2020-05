Bundesliga już za tydzień

Kibice na stadiony oczywiście nie wejdą, pozostaje śledzenie transmisji – w Polsce na kanałach Eleven Sports i Canal+. Plan jest ambitny. Zakłada dokończenie sezonu 27 czerwca, by uniknąć problemów prawnych związanych z grą piłkarzy, których kontrakty kończą się przed 1 lipca.

Mecze będą się odbywać w weekendy, dodatkowo dwie z dziewięciu kolejek zaplanowano w środku tygodnia (m.in. szlagier Borussia–Bayern, który może zadecydować o mistrzostwie – 27 maja). Bundesliga zwróciła się również do FIFA z prośbą o możliwość przeprowadzania pięciu zmian. Do czasu wznowienia rozgrywek zawodnicy zostaną skoszarowani w hotelach, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.