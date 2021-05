Nie dla kultury nienawiści

Inicjatywa wyszła od działaczy Premier League, Angielskiej Federacji Piłkarskiej (Football Association) oraz organizatorów kampanii antyrasistowskiej „Kick It Out". O zmiany apelowali od miesięcy, ale ich listy otwarte do szefa Facebooka Marka Zuckerberga i szefa Twittera Jacka Dorseya pozostały niezauważone.

Facebook i inne firmy powinny składać szczegółowe raporty przedstawiające wysiłki, jakie podjęły, by przeciwdziałać nadużyciom – co stanowiłoby podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy wykorzystują internet w haniebny sposób. Brytyjski rząd rozważał już kiedyś plan karania Facebooka i Twittera grzywnami do wysokości 10 proc. rocznego obrotu za naruszenie przepisów, ale stosownych przepisów nie uchwalono.