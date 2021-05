Gra o gwiazdy

Trener City zdaje sobie jednak sprawę, że przed jego zawodnikami jeszcze co najmniej 90 minut cierpienia, że podrażnieni rywale będą tak samo groźni jak u siebie, że na obcym terenie radzą sobie nawet lepiej, bo wygrali już w Barcelonie i w Monachium, a w fazie grupowej pokonali także ich sąsiadów z Old Trafford.

Ale Guardiola czuje też, że to wreszcie może być ten przełomowy sezon. Dla klubu, który nigdy nie przebrnął półfinału Ligi Mistrzów, i dla niego – bo poprzednio o trofeum grał dokładnie dekadę temu z Barceloną.

Ostatnie dni są dla Guardioli jak nagroda za ciężką, pięcioletnią pracę w Anglii. Wygrywając w sobotę z Crystal Palace, City praktycznie przypieczętowali trzeci tytuł za kadencji Hiszpana. Mogli wrócić na tron już w niedzielę – w przypadku porażki Manchesteru United z Liverpoolem. Szlagier musiał jednak zostać przełożony, gdyż kibice gospodarzy wdarli się na murawę Old Trafford, by kontynuować protesty przeciw amerykańskim właścicielom klubu.

– Bramkarz zawsze oczekuje, że ktoś dotknie piłki – tłumaczył zachowanie Navasa Kevin de Bruyne. Wybrany na zawodnika spotkania Belg strzelił wyrównującego gola, choć miał zamiar tylko dośrodkowywać. Rywale jak zaklęci patrzyli, jak piłka szybuje nad ich głowami i wpada do siatki tuż przy słupku. Kilka minut później starannie budowany mur rozstąpił się przed uderzeniem Riyada Mahreza z rzutu wolnego i cały wysiłek gospodarzy poszedł na marne.

Gdy wszystko układa się po myśli gwiazd z Paryża, oglądanie ich występów jest przyjemnością. Ale kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli, tracą głowy i sfrustrowani swoją bezsilnością zaczynają sami wymierzać sprawiedliwość. Tym bardziej interesujące jest, jak poradzą sobie w nowych okolicznościach, gdy to oni będą musieli gonić wynik.

– Jesteśmy pod presją, ale w futbolu trzeba próbować i wierzyć do końca – przekonuje Pochettino, który do Manchesteru zabrał nawet zawieszonego za czerwoną kartkę Idrissę Gueye. Senegalczyk osłabił zespół, faulując bezpardonowo Ilkaya Guendogana, ale trener uznał, że powinien polecieć z drużyną na rewanż, bo nieraz wyciągał ją z opresji.

Na pokładzie samolotu nie zabrakło również Mbappe, który ostatni ligowy mecz (zwycięstwo 2:1 nad Lens) obejrzał przed telewizorem z bolącą łydką. Gdyby nie zagrał także we wtorek, szanse paryżan na awans bardzo by zmalały, bo na Etihad muszą zdobyć przynajmniej dwie bramki.

Trwa wyścig z czasem, a od tego, co wydarzy się w Manchesterze, może zależeć przyszłość francuskiego gwiazdora. Mbappe, podobnie jak Neymar, nadal nie przedłużył umowy z PSG. Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku kolejnej nieudanej próby wygrania Champions League obaj mogą chcieć poszukać nowych wyzwań. Druga półfinałowa para to Real Madryt i Chelsea. Prawie każdy dzień przynosi kolejne plotki na temat ofert, jakie zamierzają złożyć Królewscy Mbappe. Na razie jednak musi wystarczyć im stary dobry Karim Benzema, jego młodszy giermek Vinicius Junior i Sergio Ramos, który świetnie odnajduje się w meczach o dużą stawkę.

Powrót kapitana to znakoita wiadomość dla kibiców Realu, tym bardziej że urazu doznał Raphael Varane. Nie ma drugiego takiego wojownika jak Ramos, nikt też nie umie tak wybić przeciwnika z równowagi. Wie o tym doskonale Thomas Tuchel, dlatego doświadczonemu i zaprawionemu w bojach obrońcy chce wytrącić z rąk wszystkie atuty. – Rozwiązaniem może być gra bez napastnika, wówczas Ramos nie będzie miał z kim walczyć – zastanawia się trener Chelsea, który w ostatnich tygodniach testował system z tzw. fałszywą dziewiątką, wystawiając w ataku ofensywnego pomocnika Kaia Havertza.

Tuchel dał się poznać jako wybitny strateg, w kilka tygodni odmienił grę londyńczyków, sprawił, że niemal nie tracą goli i po dziewięciu latach znów mogą awansować do finału Ligi Mistrzów. Z czwórki uczestników to na nich spoczywa dziś najmniejsza presja, choć apetyt rośnie w miarę jedzenia. A i sam Tuchel chciałby pewnie zagrać na nosie katarskim szejkom, którzy za ubiegłoroczny finał w Lizbonie nagrodzili go zwolnieniem z PSG.