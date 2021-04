Marek Papszun: Praca z przyjemnością

Jedno z drugim idzie w parze. Gwiazd nie kupujemy nie tylko dlatego, że nas na to nie stać. Jesteśmy w lidze nowi, nie mamy stadionu, z punktu widzenia znanych zawodników nie jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Mamy jednak coś, co w wielu innych klubach nie jest oczywiste. W Rakowie wszystko jest poukładane. Każdy zawodnik to lubi, a etos pracy, jakkolwiek pompatycznie by to zabrzmiało, jest warunkiem rozwoju. Kiedy zawodnik widzi, że to, co ćwiczy na treningach, przynosi wyniki, jego zaufanie wzrasta. Zwycięstwo przekłada się na awans sportowy, pieniądze, transfer. Nie mam złudzeń, że Raków w obecnym składzie będzie wieczny. Piłkarz, który od nas odejdzie, dopisze sobie do CV, gdzie grał w sezonie 2020/2021. To podniesie jego wartość.