Świętowanie przez Legię mistrzostwa staje się powoli kolejnym dniem w biurze

Wygrał klub najbogatszy (roczny budżet Legii to ok. 110 mln zł, Lech ma o prawie 35 mln mniej), który płaci piłkarzom najwięcej, ma kadrę uzbrojoną w reprezentantów kilku krajów. Innego mistrza niż Legia w ciągu ostatnich dziewięciu lat widzieliśmy tylko dwa razy.

Tytuł ma też oblicze Czecha Tomasa Pekharta. To jeden z tych zawodników, o których mówi się, że piłka szuka go w polu karnym. Nie grzeszy techniką, ale dzięki instynktowi i skuteczności strzelił 22 gole. Jesienią długo symbolizował siermiężny styl gry zespołu, którego bazą były dośrodkowania na głowę wysokiego napastnika. Dziś może już mierzyć koronę króla strzelców.

Mistrzostwo kraju to przy Łazienkowskiej obowiązek, jego świętowanie staje się powoli kolejnym dniem w biurze. Legia przeżywa kryzysy, a później i tak odjeżdża konkurencji. Władze klubu rozliczą Michniewicza dopiero za występy w europejskich pucharach. Vuković powiedział, że przetrwanie w roli szkoleniowca stołecznej drużyny do października co roku jest sztuką. Mioduski przekonywał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że ostatnie, czego Legia potrzebuje, to kolejna zmiana trenera, i podkreślał, że wierzy w awans do fazy grupowej Ligi Europy.