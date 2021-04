Liga Mistrzów: Głód w Madrycie

Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) groziła, że wyrzuci z europejskich pucharów każdy klub, który odważy się przystąpić do Superligi. Kreślono scenariusze, że Real, Chelsea i Manchester City w półfinałach Champions League zastąpić mogłyby Bayern, Porto i Borussia Dortmund – drużyny, które odpadły rundę wcześniej, ale pokusie stworzenia elitarnych rozgrywek nie uległy.

Mniej prawdopodobne wydawało się, że trofeum przyznane zostanie Paris Saint-Germain. Po pierwsze – bo UEFA nie może sobie pozwolić na utratę przychodów z praw telewizyjnych. Po drugie – bo nagrodziłaby klub, który drwił z Finansowego Fair Play do tego stopnia, że UEFA sama uznała, iż to walka z wiatrakami, i szykuje się już do poluzowania przepisów.

We wtorek z Chelsea nie zagrają Sergio Ramos, Ferland Mendy, Lucas Vazquez i Federico Valverde. Wraca za to Eden Hazard. 37 meczów, cztery gole i siedem asyst – to bilans Belga, który w 2019 roku został sprowadzony po to, by wypełnić lukę po Cristiano Ronaldo. Kosztował więcej niż Portugalczyk, Chelsea dostała za niego ponad 100 mln euro i zrobiła świetny interes, bo Hazard częściej niż na boisku przebywa w lekarskich gabinetach i zapracował na tytuł największego niewypału transferowego.