Superliga, 48-godzinny pucz i wielka włoska zagadka

ECA to stowarzyszenie zrzeszające ponad 200 klubów, podzielonych na cztery kategorie. Juventus zajmuje niezmiennie miejsce w kategorii pierwszej, a Legia zaliczana jest do trzeciej.

– Praca ECA sprowadza się do ciągłych negocjacji. Nie ma tam pełnej demokracji. Najwięcej do powiedzenia mają przedstawiciele pięciu czołowych lig. Każdy ma swoje priorytety i interesy. Chodzi o to, żeby uzyskać kompromis. U źródeł konfliktu nie był projekt UEFA, dotyczący systemu rozgrywek pucharowych. Oczywiście było ważne, czy w rozgrywkach będzie brało udział 32 czy 36 zespołów. Dyskusje dotyczyły tego, kto będzie tym zarządzał i to wszystko kontrolował. Tu było źródło potencjalnego konfliktu. Kluby w tym sporze reprezentowała ECA. Nie mieliśmy świadomości, że ci, którzy prowadzili negocjacje, sami utworzą Superligę – mówi Mioduski.

– O godzinie 15 skończyliśmy rozmowy i byłem zadowolony, że doprowadziliśmy wszystko do szczęśliwego końca – mówi Mioduski. – W niedzielę o 7.30 rano dostałem telefon od wzburzonego prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina z jednym pytaniem: co się dzieje?

Co sprawiło, że „parszywa dwunastka" wycofała się z pomysłu równie szybko, jak go ogłosiła?

Pucz trwał 48 godzin. W tym czasie rozważano różne warianty. UEFA była tak zdeterminowana, że gotowa była wprowadzić sankcje na buntowników, które dotknęłyby nie tylko klubów, ale i ich zawodników. Poważnie rozważano wydanie zakazu gry w reprezentacji piłkarzy, broniących barw klubów, które powołały Superligę. W kontekście mistrzostw Europy to byłby kataklizm. Rywalizacja z boiska przeniosłaby się na sale sądowe i trwała latami. Wycofanie z tegorocznej Ligi Mistrzów trzech z czterech półfinalistów byłoby w porównaniu z innymi konsekwencjami niezbyt istotne. Po prostu futbol, jaki znamy, by się skończył.

– Trzeba dbać o mniejsze kluby. Ale kiedy podczas obrad ECA upominałem się o prawa słabszych, wiceprezydent Realu Madryt i ECA Pedro Jimenez nazwał mnie komunistą. Dziś go już w ECA nie ma. Mieszkałem w USA i jestem w stanie zrozumieć myślenie Amerykanów. Ale Włocha, wychowanego w kulturze calcio, który mówi takie rzeczy, już nie. Nie byłem przyjacielem Andrei Agnellego, ale współpracowaliśmy i mieliśmy bardzo bliskie relacje. To dla mnie wielka zagadka, jak on, z takim nazwiskiem i pozycją, mógł zrobić coś, co jest nie do zaakceptowania. Ale o jeszcze jednej rzeczy warto pamiętać. Siła, która obaliła Superligę, też nie jest zadowolona z tego, jak wygląda dziś futbol, i UEFA nie powinna pójść w stronę triumfalizmu – kończy Dariusz Mioduski.