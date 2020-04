Stefan Szczepłek: Robinson wiecznie żywy

Jeśli bramkarz rzucał się do piłki lecącej tuż nad ziemią, to bronił „szczury". Jeśli to była „świeca", czyli piłka lecąca wysoko, lub podanie z kornera (rzutu rożnego), to była „robinsonada powietrzna", czyli „luftrobinsonade". Musiał być dobrze zgrany z bekami (obrońcami), uważać na amerykanki (piłki odbite od sztang, czyli słupków), strzały lotne (woleje), dropkiki (półlotne, czyli półwoleje), szpicaki (uderzenia czubem buta), plasowane (z bliska, niezbyt silne, ale mierzone i uderzane czysto).