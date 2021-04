Grzech arogancji. Pierwsze kluby chcą wyjść z Superligi

Rzecz jasna, najgłośniej jest w krajach, których nowy projekt bezpośrednio dotyczy – w Anglii, we Włoszech i w Hiszpanii. „Są najsilniejsi, ale nie są pomazańcami bożymi. To turniej, który w imię szalonego widowiska ma zniszczyć rozgrywki ligowe i europejskie puchary" – pisze „Gazzetta dello Sport'.

„L'Equipe" na froncie zamieszcza zdjęcie, na którym Neymar przytula Davida Alabę, opatruje tytułem: „Jesteśmy mistrzami". To obrazek z ostatniego ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain wyeliminował Bayern, oba kluby nie zgodziły się przyłączyć do Superligi i chwalone są dziś za niezłomną postawę. Ale nie można zapominać, że to m.in. wspierane przez katarskich szejków PSG doprowadziło do zepsucia piłkarskich obyczajów, kupując za 222 mln euro Neymara, niewiele mniej wydając na Kyliana Mbappe i naginając przepisy Finansowego Fair Play.