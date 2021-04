Ligi zagraniczne. Pożaru w Bawarii ugasić się nie udało

Flick stanął po meczu przed kamerami i zapowiedział, że nie wypełni obowiązującego do 2023 roku kontraktu. – Przekazałem już tę informację piłkarzom i władzom klubu. Zależało mi na tym, by dowiedzieli się ode mnie – tłumaczył.

Flick zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea, ale nie potrafił się dogadać z dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem. Konflikt narastał od miesięcy, niemieckie media pisały, że ich relacje to „epoka lodowcowa", dalsza współpraca wydawała się tracić sens i po pierwszym niepowodzeniu – porażce z PSG w Lidze Mistrzów – trener powiedział dość. „Bild" zauważył, że Salihamidzić to jedyny działacz, któremu Flick nie poświęcił ani słowa w swoim wystąpieniu.

Decyzja o rozstaniu nie jest zaskoczeniem, spekulowano o niej od tygodni. Co innego moment, jaki wybrał trener na poinformowanie opinii publicznej. Zdziwieni byli również szefowie mistrzów Niemiec. Długo nie zabierali głosu. W niedzielę wydali w końcu komunikat. Wynika z niego, że ustalenia były inne, a Flick wyszedł przed szereg. Miał się skupić na przygotowaniu zespołu do spotkań z Wolfsburgiem, Bayerem Leverkusen (we wtorek) i Mainz (24 kwietnia), a potem usiąść do rozmów na temat swojej przyszłości.