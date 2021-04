Ekstraklasa. Nowe miotły idą w ruch

– Dla nas to ostatnia szansa na skrócenie dystansu do czołówki. Zostało 18 punktów do zdobycia, teoretycznie możemy awansować do europejskich pucharów. Marzyć nikt nam nie zabroni – mówi nowy trener Lecha Maciej Skorża. I zapowiada, że w pierwszej kolejności chce się skupić na poprawie gry w defensywie, bo zespół traci zbyt wiele bramek.