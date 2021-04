Liga Mistrzów. Bez widzów Anfield traci moc

Trener Liverpoolu złościł się na pracę sędziego, miał pretensje, że nie odgwizdał faulu na wychodzącym na czystą pozycję Sadio Mane. Chwilę po tym zdarzeniu Real podwyższył na 2:0. Ale gdy emocje opadły, Klopp przyznał, że jego zespół zrobił za mało, by przybliżyć się do półfinału. W pierwszej połowie nie oddał nawet strzału, obudził się po przerwie, ale jedynym celnym uderzeniem było wspomniane trafienie Salaha. Fatalnie spisywała się obrona.

Liverpool wychodził już jednak z większych tarapatów. Dwa lata temu po porażce 0:3 na Camp Nou rozbił u siebie Barcelonę 4:0 i awansował do finału, przed rokiem w rewanżu z Atletico doprowadził do dogrywki i choć do ćwierćfinału dostali się rywale, zebrał brawa za walkę.