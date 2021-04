Lech Poznań - Legia Warszawa. Szlagier, który stracił blask

Posadą za wyniki zapłacił Dariusz Żuraw, który jesienią był noszony na rękach. To kolejny przykład, że w Polsce droga od bohatera do przegranego jest wśród trenerów bardzo krótka. Lecha w meczu z Legią poprowadzą jego asystenci: Janusz Góra i Dariusz Dudka. Możliwe, że na trybunach usiądzie następca Żurawia, czyli Maciej Skorża, który w 2015 roku poprowadził poznaniaków do ostatniego mistrzowskiego tytułu.