Recenzja książki „Piłkarze moich marzeń”

Kiedy się to czyta, widać, że autor, człowiek jeszcze młody (bo tylko w dygresjach sięga do czasów Kazimierza Górskiego), ale pamiętający wszystko od mundialu w Hiszpanii, wyraźnie sprawia sobie (i nam przy okazji) przyjemność. Pisząc, chce jeszcze raz przeżyć legendarne mecze, zobaczyć zawodników, których zapamiętał z ich wyjątkowych akcji i strzałów.

Jeśli chodzi o futbol, to, bez względu na wiek, każdy z nas pozostaje chłopcem. To, co nam się wbiło w pamięć, kiedy mieliśmy 10–20 lat, zostaje na całe życie. Bez względu na to, czy później zostaliśmy dziennikarzami, prawnikami czy księżmi.