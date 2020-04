Kluby muszą samodzielnie rozmawiać z piłkarzami

Dwa tygodnie po przełożeniu mistrzostw Europy przedstawiciele 55 federacji i szefowie UEFA spotkali się ponownie, by rozważyć scenariusze dotyczące zakończenia rozgrywek ligowych i pucharowych.

Aby zwolnić dodatkowe terminy, zrezygnowano z czerwcowych meczów towarzyskich. To oznacza, że reprezentacja Polski nie spotka się wtedy z Finlandią i Ukrainą. Nie dojdzie też do baraży o Euro 2020, które miały wyłonić czterech ostatnich finalistów, w tym jednego z grupowych rywali Polaków. Przesunięto je na początek września, kiedy ruszy druga edycja Ligi Narodów.

Finały europejskich pucharów mogłyby się odbyć w lipcu lub sierpniu. Na razie trudno powiedzieć, czy z publicznością i w jakiej formule: jednego meczu czy turnieju Final Four. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się wznowić rozgrywki. Gospodarze pozostają bez zmian. – Robimy wszystko, by finał Ligi Europy zawitał do Gdańska. Współpracujemy z miastem, stadionem i UEFA – podkreśla Sawicki.