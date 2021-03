Gareth Southgate - Dżentelmen w kamizelce

Ćwierć wieku temu Anglicy organizowali Euro na własnej ziemi, kibice śpiewali, że futbol wrócił do domu, a reprezentacja na oczach królowej Elżbiety II miała sięgnąć po upragniony tytuł.

Pech chciał, że gospodarze trafili na Niemców, doszło do rzutów karnych, a Gareth Southgate, choć wcześniej tylko raz – w meczu ligowym i bez efektów – wykonywał jedenastkę, odważył się podejść do piłki. Na oczach 75 tys. widzów na Wembley uderzył najgorzej, jak mógł i Anglicy nie awansowali do finału.