Nowy świat futbolu

Z każdym tygodniem walki z koronawirusem piłkarscy działacze coraz bardziej zdają sobie sprawę, że przełożenie Euro 2020 może nie wystarczyć, by zdążyć wyłonić mistrzów i spadkowiczów przed wakacjami. Terminy powrotu zawodników na boiska są przesuwane, finały europejskich pucharów zostały odłożone na czas nieokreślony.

– Jeśli do tego czasu nie będzie to możliwe, najprawdopodobniej sezon trzeba będzie uznać za stracony – przyznał w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Repubblica". I dodał, że nie wyobraża sobie finału Champions League bez kibiców.

Baśnie braci Grimm

Piłkarze nie trenują, kluby obniżają im pensje, nie ma wątpliwości, że będą oszczędzać też na transferach. Dlatego FIFA chce im przyjść z pomocą i przedłużyć tradycyjne letnie okno z dwóch do trzech–czterech miesięcy. Jeżeli będzie trzeba, może nawet do stycznia, kiedy zaczyna się okno zimowe. Gracze, których umowy obowiązują do czerwca, mieliby szansę dokończyć sezon w obecnych klubach. Podobnie byłoby w przypadku zawodników wypożyczonych.