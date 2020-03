Osiem kontroli w drodze do domu

Rozgrywane w Azji sparingi stały się już żelaznym punktem przygotowań do sezonu, przynoszącym klubom wymierne zyski i nowych kibiców na ogromnym rynku. Ale obawy przed koronawirusem okazały się silniejsze niż zobowiązania sponsorskie i marketingowe.

Sytuacja w Europie i na Bliskim Wschodzie pogorszyła się jednak na tyle, że kluby chińskiej Superligi, przebywające tu na zgrupowaniach, pakują walizki i uciekają do ojczyzny.

Doszło do tego, że w prowincji Hubei, która stała się epicentrum pandemii, jest dziś bezpieczniej niż w Hiszpanii, gdzie zarażony został m.in. największy gwiazdor reprezentacji Chin Wu Lei. Kwarantannę napastnik Espanyolu Barcelona odbywa w domu.

Wirusa przywożą m.in. wracający do kraju studenci, wśród zarażonych jest także pierwszy piłkarz Superligi Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Były pomocnik Manchesteru United trafił do szpitala w Jinan. Gdzie złapał chorobę, nie wiadomo. Po tym jak w lutym opuścił zgrupowanie w Dubaju, podróżował między Belgią, Maroko i Malediwami. Do Chin przyleciał z Singapuru.