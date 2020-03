Nadzieja i pech Polonii Warszawa

W sierpniu 2018 roku Rada podjęła uchwałę o przekazaniu na ten cel 158 mln złotych, oficjalnie z przeznaczeniem na rozbudowę Centrum Szkolenia Młodzieży. Koszt stadionu to około 150 mln złotych, a całego obiektu – około 400 mln. To niewiele mniej niż kosztował finansowany również przez miasto stadion Legii przy Łazienkowskiej.

Miasto zaangażowało się w inwestycję w trudnym dla Polonii momencie. Klub występuje w trzeciej lidze, jest poważnie zagrożony spadkiem, nie płaci zawodnikom, prezes i trener zrezygnowali z pracy. Nie wiadomo kto tam rządzi, z kim rozmawiać. Można mówić o agonii, do której przez ostatnie lata doprowadzali kolejni właściciele, poczynając od Ireneusza Króla, którego biznesowa niefrasobliwość spowodowała w roku 2013 karną degradację Polonii z poziomu ekstraklasy do czwartej ligi.

Sympatia prezydenta miasta do Czarnych Koszul nie może się jednak przekładać na decyzje finansowe. Jesienią 2019 roku władze Warszawy postawiły Polonii ultimatum: albo przedstawi możliwe do zrealizowania plany uratowania klubu, albo zapomni o stadionie. Ponieważ Polonia żadnych gwarancji nie dała, miasto wysłało sygnał, że w marcu odstąpi od swoich planów.

I wtedy stał się cud. Francuski przedsiębiorca Gregoire Nitot, prezes firmy Sii z branży IT postanowił wykupić akcje klubu i postawić go na nogi. Kibice Polonii przyjęli jego deklarację z radością, a kibice Legii, zagrozili potencjalnemu właścicielowi, że jeśli nie wycofa się z tego pomysłu, to jego firma może wpaść w kłopoty.