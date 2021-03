Koniec nerwów. Wembley stoi otworem przed Lewandowskim

Temat wyjazdu Lewandowskiego do Londynu stał się sprawą wagi państwowej. Niemieckie obostrzenia dotyczące podróżnych z Wielkiej Brytanii sprawiły, że groźba gry z Anglikami bez najlepszego piłkarza świata była naprawdę realna. Zmiana lokalizacji meczu od początku nie wchodziła w grę.

Gdyby w piątek Niemcy nie poluzowali restrykcji, po powrocie do Monachium Lewandowski trafiłby na dwutygodniową kwarantannę. To oznaczałoby, że Bayern musiałby sobie radzić bez niego w kluczowym dla losów mistrzostwa meczu z RB Lipsk (3 kwietnia) i pierwszym spotkaniu z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Champions League (cztery dni później). Bez zawodnika, który strzela gola za golem i zbliża się do rekordu Gerda Muellera (40 trafień w sezonie).

Po sobotnim hat tricku w meczu ze Stuttgartem (4:0) Polak ma już 35 bramek, a niemiecka prasa pisze, że ustanowiony pół wieku temu rekord Bundesligi nigdy nie był tak zagrożony.