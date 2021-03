Ekstraklasa. Odważny sędzia w Białymstoku

Mistrz Polski jest silny słabością rywali. Wprawdzie zgodnie z przewidywaniami pokonał w Warszawie Wartę, ale stracił przy tym trochę nerwów. Kiedy mecz zaczyna się od prowadzenia 1:0, to można sobie pozwolić na luz. Ale Jan Grzesik sam nie wie, jak strzelił bramkę zza narożnika pola karnego, bo piłka mu zeszła, a Artur Boruc zachował się tak, jak to kiedyś miał w zwyczaju David Seaman. Trudno go winić, to się zdarza.

