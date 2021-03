Lewandowskiemu został już tylko Mueller

268. gol Lewandowskiego rodził się w bólach. Werder to jeden z jego ulubionych rywali, ale piłka jak na złość nie chciała wpaść w sobotę do siatki. Polak obijał słupki i poprzeczkę, ale nieudane próby i brudne chwyty przeciwników (podbite oko) nie zniechęcały go do dalszych starań.

Polski as wciąż ma szansę zostać pierwszym zawodnikiem w dziejach Bundesligi, który w jednym sezonie trafiał do bramki w meczach ze wszystkimi ligowymi rywalami (ostatni przeciwnik na jego liście to RB Lipsk – wyjazdowe spotkanie 3 kwietnia), ale – co najważniejsze – po niespełna 11 latach gry na niemieckich boiskach zrównał się z wiceliderem klasyfikacji wszech czasów Klausem Fischerem. Przed nim jest już tylko Gerd Mueller (365 goli). Czy starczy mu zdrowia i czasu, by uporać się także z tym rekordem?