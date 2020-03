Liga Mistrzów: Czy Atletico popsuje święto Liverpoolowi?

Już w najbliższy weekend Liverpool może fetować pierwsze od 30 lat mistrzostwo Anglii. To nadchodzące wielkie święto zamierza jednak zepsuć Atletico, które u siebie wygrało 1:0.

Ale na Anfield żadna zaliczka nie jest wystarczająca, o czym przekonała się w ubiegłym roku Barcelona, trwoniąc trzy bramki przewagi. To właśnie tamten wieczór ma być dla piłkarzy Juergena Kloppa inspiracją. Nie brak opinii, że wyeliminowanie rywala z Madrytu będzie jednak wyzwaniem trudniejszym. – Ktoś powie, że Barcelona to lepsza drużyna. Zgoda, ale nie pod względem obrony – mówi Sky Sports John Barnes, były skrzydłowy Liverpoolu.

Po spotkaniu w Madrycie Simeone stwierdził, że zwycięstwo jego drużyny zaczęło się od ronda przy stadionie Wanda Metropolitano. – To, jak przyjęli nas kibice, było niesamowite. Przez osiem lat nie przeżyłem tu czegoś podobnego.

W środę trybuny mają nieść Liverpool. – Hasło „This is Anfield" nie jest marketingową formułką. To dla rywali najcięższe miejsce do gry. Taka atmosfera nie panuje nigdzie indziej. – Czujesz się mały, masz wrażenie, że przeciwnik osacza cię z każdej strony – przekonuje Pep Guardiola, który przyjeżdżał tu jako trener Manchesteru City pięciokrotnie i nie odniósł ani jednego zwycięstwa. Najbardziej dotkliwa była porażka w kwietniu 2018 roku – 0:3 w ćwierćfinale Champions League.