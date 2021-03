Twierdzy Anfield już nie ma

Liverpool przegrywa w Anglii mecz za meczem. Jeśli nie awansuje też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w klubie może dojść do rewolucji. Pozycja Juergena Kloppa słabnie, a Joachim Loew po Euro żegna się z reprezentacją Niemiec.

Mistrz Anglii poniósł w niedzielę szóstą z rzędu porażkę na własnym boisku. W czasach Premier League Liverpoolowi jeszcze się to nie zdarzyło. Anfield, które do niedawna było trudną do zdobycia twierdzą, bez dopingu publiczności traci moc. W ostatnich tygodniach wygrały tam Burnley, Brighton i Fulham, czyli zespoły broniące się przed spadkiem. Poniżej dalsza część artykułu

– Mówiłem już 5 tysięcy razy, że futbol nie byłby grą, którą kochamy, gdyby nie można go było oglądać na stadionie. Brakuje nam kibiców i nie mogę się doczekać dnia, w którym wrócą na trybuny, ale to nie jest wymówka dla słabszych wyników – zaznacza Klopp.

Liverpool nie ma już szans na obronę tytułu, do prowadzącego w tabeli Manchesteru City traci 22 punkty i walczy tylko o to, by w przyszłym sezonie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Drogi są dwie: miejsce w czwórce Premier League albo triumf w europejskich rozgrywkach. – Dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? – pyta niemiecki szkoleniowiec mistrzów Anglii.

Złośliwi mogliby zażartować, że dla Liverpoolu to lepiej, iż rewanż z RB Lipsk nie odbędzie się na Anfield, lecz w Budapeszcie. Ze względu na koronawirusowe ograniczenia w podróżowaniu na Puskas Arenie zorganizowano już pierwszy mecz. Liverpool wygrał 2:0 – to solidna zaliczka, bo teraz wystąpi w roli gospodarza. Klopp liczy, że jego drużyna, choć wciąż trapiona kontuzjami, w pucharach znów pokaże lepszą twarz.

Gdyby Liverpoolowi powinęła się noga, to angielskie media mają już swojego faworyta na nowego trenera. Jest nim legenda klubu Steven Gerrard. Były kapitan reprezentacji Anglii zabrał się z rozmachem do odbudowy potęgi Rangersów i właśnie odebrał Celticowi mistrzostwo Szkocji. To pierwszy tytuł zespołu z Glasgow od dekady.

Trwa debata, czy Gerrard jest już gotowy na większe wyzwanie. Dopóki się go nie podejmie, odpowiedzi na to pytanie nie poznamy. Klopp wątpliwości nie ma – już kilka lat temu zobaczył w nim swojego następcę.

Sympatyczny Niemiec stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Po triumfie w Champions League i zdobyciu pierwszego od 1990 roku tytułu mistrza Anglii zawiesił sobie poprzeczkę tak wysoko, że teraz każdy sezon bez trofeum będzie uznawany za porażkę.

Kontrakt ma ważny jeszcze do 2024 roku, ale gdyby doszło do wcześniejszego rozstania, otwiera się przed nim nowa szansa. Po Euro zwolni się stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec. Joachim Loew poprosił o rozwiązanie umowy obowiązującej do mundialu w Katarze.

Loew stery w niemieckiej kadrze przejął w 2006 roku, osiem lat później poprowadził drużynę do mistrzostwa świata, ale po klęsce na mundialu w Rosji (Niemcy po raz pierwszy w historii nie wyszli z grupy) jego notowania wyraźnie osłabły. Coraz głośniej mówiono, że piłkarze potrzebują nowego impulsu.

Wielu w roli następcy Loewa widziałoby robiącego błyskawiczną karierę trenera Bayernu Hansiego Flicka, ale w Monachium nie chcą o tym słyszeć. Może więc wybór padnie na mającego ogromną charyzmę i umiejętności motywacyjne Kloppa, choć sam zainteresowany twierdzi, że ma jeszcze dużo do zrobienia na Anfield.

>LIGA MISTRZÓW rewanże 1/8 finału

Środa

Paris Saint-Germain – Barcelona

(21.00, TVP 1, Polsat Sport Premium 1; pierwszy mecz 4:1)

Liverpool – RB Lipsk (21.00, Polsat Sport Premium 2; 2:0)