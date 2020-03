Liga Narodów: Dwie dawne potęgi i bałkańska krew

Trener Jerzy Brzęczek marzył o tym, by spotkać się z Anglikami. Z pierwszego koszyka trafił jednak na Holendrów, którzy w półfinale poprzedniej edycji turnieju pokonali po dogrywce właśnie Anglię, a później przegrali z Portugalią.

– Nie wydaje mi się, byśmy byli faworytami. Nie chcieliśmy na was wpaść, ale dobrze będzie zagrać po kilkuletniej przerwie – przyznał przed kamerami TVP Sport selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman.

Od ostatniego meczu Polaków z Holendrami o punkty minęło już prawie 27 lat. Mierzyliśmy się z nimi w eliminacjach do mundialu w USA. W Rotterdamie był remis 2:2 (jedną z bramek zdobył kandydujący teraz na prezesa PZPN Marek Koźmiński), w Poznaniu porażka 1:3. Później spotykaliśmy się z Holendrami jeszcze dwukrotnie towarzysko, ostatnio w czerwcu 2016 roku. Drużyna Adama Nawałki, przygotowująca się wówczas do Euro we Francji, przegrała w Gdańsku 1:2.